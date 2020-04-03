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Іспанія випередила Італію за числом заражень, за добу ще більше 900 померлих

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 13:20
Іспанія випередила Італію за числом заражень, за добу ще більше 900 померлих
Ілюстративне фото (УНІАН)

Число померлих від коронавірусу в Іспанії досягло майже 11 тисяч

З початку пандемії коронавірусу Іспанія вперше випередила Італію за кількістю заражених. Про це повідомляє іспанський мовник RTVE.

Повідомляється, що за минулу добу число заражених до 117 710, що на 7 500 випадків більше ніж вчора. В Італії було зареєстровано 115 242 випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, тільки за останню добу померли 932 людини. Всього число жертв COVID-19 у країні досягло майже 11 тисяч. З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині з початку пандемії померли більше тисячі осіб. Крім того, Німеччина випередила Китай за кількістю випадків коронавірусу і тепер займає четверте місце в світі. Більше заражених лише в Іспанії, Італії і США. Всього у світі зафіксовано більш мільйона заражених.

У зв'язку з важкою ситуацією Європейський союз розглядає продовження терміну закриття кордонів. Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори між країнами-учасницями ЄС про те, як діяти після Пасхи.

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