Испания предоставила Украине официальную информацию об убийстве Портнова, - Сибига

Убийство Портнова

Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный застрелил экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Это произошло после того, как Портнов отвел в школу двух дочерей.

По предварительным данным, злоумышленник выстрелил девять раз. При этом к убийству может быть причастен не только стрелок, но еще и два сообщника.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины взяло дело на личный контроль.

Полиция продолжает расследование и разыскивает злоумышленников.

В частности, испанская полиция считает, что убийство Портнова в Мадриде имеет признаки тщательно спланированного и заказного.

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