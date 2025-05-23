Испания предоставила Украине официальную информацию об убийстве Портнова, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины получило от Испании официальную информацию об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина".
По его словам, испанская сторона предоставила "официальную формальную информацию" относительно убийства Портнова, ведь тот был гражданином Украины.
"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными, имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства. Соответственно, МИД сообщил все причастные органы для дальнейшего реагирования", - отметил Сибига.
Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный застрелил экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Это произошло после того, как Портнов отвел в школу двух дочерей.
По предварительным данным, злоумышленник выстрелил девять раз. При этом к убийству может быть причастен не только стрелок, но еще и два сообщника.
Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины взяло дело на личный контроль.
Полиция продолжает расследование и разыскивает злоумышленников.
В частности, испанская полиция считает, что убийство Портнова в Мадриде имеет признаки тщательно спланированного и заказного.
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