Испания предоставила Украине официальную информацию об убийстве Портнова, - Сибига

Министерство иностранных дел Украины получило от Испании официальную информацию об убийстве бывшего украинского политика Андрея Портнова.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина" .

"Сейчас продолжаются соответствующие процедуры, которые требуют своего времени, чтобы быть обнародованными, имею в виду с испанской стороны. Мы владеем этой информацией о факте убийства. Соответственно, МИД сообщил все причастные органы для дальнейшего реагирования", - отметил Сибига.

По его словам, испанская сторона предоставила "официальную формальную информацию" относительно убийства Портнова, ведь тот был гражданином Украины.

Убийство Портнова

Напомним, 21 мая в Мадриде неизвестный застрелил экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Это произошло после того, как Портнов отвел в школу двух дочерей.

По предварительным данным, злоумышленник выстрелил девять раз. При этом к убийству может быть причастен не только стрелок, но еще и два сообщника.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, посольство Украины взяло дело на личный контроль.

Полиция продолжает расследование и разыскивает злоумышленников.

В частности, испанская полиция считает, что убийство Портнова в Мадриде имеет признаки тщательно спланированного и заказного.

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