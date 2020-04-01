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В Іспанії заразилися три члена комітету по боротьбі з коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 16:12
В Іспанії заразилися три члена комітету по боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Іспанія стала третьою країною, яка переступила позначку в 100 тисяч інфікованих

В Іспанії троє з п'яти членів технічного комітету по боротьбі з коронавірусом заражені COVID-19. Про це повідомляє El Correo.

За словами головного комісара Національної поліції Хосе Гарсія Моліна, заступник голови поліції Хосе Анхель Гонсалес отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Позитивний діагноз був поставлений заступнику голови Цивільної гвардії Лаурентіно Сеньє і директору координаційного центру попереджень та надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Фернандо Симону.

Відзначимо, що всього в технічному комітеті є представники п'яти відомств - Міністерства охорони здоров'я, Національної поліції, Цивільної Гвардії, Збройних сил, Міністерства транспорту.

У засіданнях комітету і прес-конференціях у режимі онлайн беруть участь інші представники відомств замість хворих.

Нагадаємо, Іспанія стала третьою країною після Сполучених Штатів і Італії, яка переступила позначку в 100 тисяч інфікованих коронавірусом. З початку пандемії в країні померли 9 053 людини, за останню добу - 864. Повністю одужали 22 647 осіб.

Крім того, влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні. На два тижні закриваються підприємства всіх галузей, які не є критичними.

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