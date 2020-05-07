В Іспанії зафіксовано понад 26 тис. смертей від коронавірусу

В Іспанії зареєстрували понад 26 тис. смертей від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє El Pais.

Як повідомляється, в країні кількість загиблих від коронавірусу становить 26 070 людей, з них 213 пацієнтів померли за останні 24 години. Загалом в Іспанії лабораторно підтверджено інфекцію у 221 447 осіб. Однак, 128 511 з них вже одужали й були виписані з лікарень.

Нагадаємо, Конгрес Іспанії схвалив прохання уряду про продовження дії надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 до 24 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії з 4 травня був введений обов'язковий масковий режим. При цьому з понеділка набрали чинності деякі послаблення обмежувальних заходів, зокрема, буде дозволена робота закладів громадського харчування.

Також кількість смертей через коронавірус COVID-19 у світі перевищила 250 тис.

Разом з тим, у світі кількість людей, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, вже перевищила 3,8 млн і становить 3 822 860 людей. Найбільше інфікованих у США.