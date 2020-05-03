В Іспанії зафіксували найменшу кількість смертей від COVID-19 березня

В Іспанії за минулу добу підтвердили 164 летальних випадків від коронавірусe, що є найменшим показником з 18 березня. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії, передає El Pais.

Повідомляється, що загальна кількість летальних випадків від COVID-19 у країні досягло 25 264.

Також в іспанському Моз зазначили та зменшення нових випадків захворювання. Так, за минулу добу в країні підтвердили 838 нових випадків коронавіруса, що є одним з найменших показників за останні тижні. Всього в країні захворіли 217 466 осіб, при цьому понад 50% хворих вже одужали - 118 902.

Нагадаємо, в Іспанії з 2 травня почали послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, тепер жителям країни дозволені прогулянки, а також заняття спортом на свіжому повітрі. При цьому з 4 травня обов'язковий "масковий режим" у громадському транспорті.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції за минулу добу зафіксували найнижче число смертей від коронавірусe за 5 тижнів. Всього за добу померло 166 чоловік. Загальна кількість летальних випадків зросла до 24 760, всього захворіли у Франції близько 141 тисячі чоловік.