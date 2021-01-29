ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Іспанії виявили перший випадок зараження "африканським" штамом COVID

Автор: РБК-Україна

В Іспанії підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Зараження виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з ПАР.

Популярні новини

Про це повідомляють органи охорони здоров'я іспанського регіону Галісія.

Наголошується, що зараження новим штамом коронавірусу виявили

Раніше органи охорони здоров'я Іспанії виявили 300 підтверджених випадків "британського" штаму і припустили, що до березня він може стати домінуючим в країні.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що "африканський" штам коронавірусу виявили в 31 країні. При цьому 70 країн підтвердили зараження "британським" штамом COVID.

Крім того, Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Зазначимо, що у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу, в тому числі і "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІспаніяКоронавірус