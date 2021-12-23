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В Іспанії вводять комендантську годину і посилюють обмеження через COVID

Автор: Валерія Поліщук

Влада іспанської Каталонії прийняла рішення знову ввести комендантську годину. Таким чином, влада планує зменшити кількість хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Каталонія стане першим іспанським регіоном, який відновить нічну комендантську годину у відповідь на різке збільшення випадків інфекцій, викликане штамом "Омікрон".

Раніше цього місяця регіональний уряд Каталонії звернувся до суду з проханням затвердити нічну комендантську годину з 1:00 до 6:00 ранку в районах, де рівень захворюваності перевищує 250 випадків на 100 тисяч жителів.

Також було запитано дозвіл на закриття нічних клубів, обмеження пропускної здатності закритих ресторанів на 50%, а спортивних залів і театрів - на 70%. Ці заходи почнуть діяти в п'ятницю і триватимуть 15 днів, що вплине на більшість новорічних свят.

Суд заявив, що заходи були "пропорційними" і забезпечили баланс між "обмеженим обмеженням прав" і "захистом індивідуального та громадського здоров'я".

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