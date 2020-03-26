В Іспанії вперше за тиждень знизилася смертність від коронавірусу

Вперше за тиждень смертність від коронавірусу в Іспанії знизилася. Про це пише іспанське видання El Pais.

Повідомляється, що за минулу добу в Іспанії померли 655 заражених, а з початку епідемії зафіксовано 4089 смертей. При цьому кількість заражених перевищила 56 тисяч, добовий приріст склав більш 8,5 тис.

Нагадаємо, за добу до цього в Іспанії від коронавірусу померли 738 осіб. Таким чином, статистика за 25 березня показує, що в країні вперше за тиждень скоротилася смертність.

Раніше повідомлялося, що в країні продовжили надзвичайний стан до 12 квітня. Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу.

Режим надзвичайного стану полягає в обмеженні поїздок всередині країни. В Іспанії закриті школи і університети. Всім авіакомпаніям, а також громадському, залізничному транспорту і судноплавним підприємствам запропоновано перейти в режим роботи з зниженою навантаженням. Всі поліцейські сили, в тому числі в автономіях, безпосередньо підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ Іспанії. Армія приведена в стан готовності до дії при необхідності.