В Іспанії знову ввели надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Іспанії запровадив надзвичайний стан вдруге за рік. Воно дозволить вводити обмеження для запобігання поширенню коронавіруса.

Про це повідомляє RTVE.

Надзвичайний стан введено на 15 днів і надалі має окремо продовжуватися. ЗМІ стверджують, що в уряді хочуть залишити його до квітня 2021 року.

Документ не містить великої кількості обмежень на загальнонаціональному рівні. Головним його завданням є легалізація різних заходів з боку влади в регіонах, які за законом мають право самостійно вводити обмеження, виходячи з епідеміологічної ситуації.

На цьому тижні влада місцева влада просили уряд повернути надзвичайний стан. Він дозволить їм, серед іншого, вводити комендантську годину в нічний час - з 23 до 6:00.

Вперше надзвичайний стан через коронавірус в Іспанії діяв з березня по червень.

Раніше обмеження вже ввели в Мадриді. Також кілька регіонів Іспанії 19 жовтня, посилили карантинні обмеження. Там обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

Нагадаємо, глава іспанського уряду Педро Санчес заявляв, що за час пандемії в країні коронавірусом заразилися 3 мільйона осіб. Цей висновок зроблено з досліджень на антитіла.

Офіційно в Іспанії понад 1,1 мільйона випадків зараження COVID-19. В Європі крім Іспанії більше мільйона випадків тільки у Франції.