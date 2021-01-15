В Іспанії знову найбільший приріст випадків зараження COVID за добу

В Іспанії за останню добу зафіксували 40 197 випадків зараження коронавірусом. Це черговий рекордний добовий приріст в країні.

Про це повідомляє RTVE.

Всього за період пандемії в Іспанії зафіксували 2 211 967 випадків зараження. Також в країні померли 53 314 осіб, 235 з яких за останню добу.

В Іспанії за тиждень вдруге досягається антирекордний показник захворюваності. 13 січня повідомлялося про понад 39 тисяч випадків зараження.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про закриття туристичних коридорів з усіма країнами. Уряд пішов на такий крок, щоб зупинити завезення нових штамів COVID в Британію.

Також, уряд Італії продовжила карантин у зв'язку з коронавірусом. Різні обмеження продовжили на різні дати.

Крім цього, Австрія з 15 січня посилила правила в'їзду в країну у зв'язку з пандемією. Тепер всі, в тому числі і громадяни Австрії, перед перетином кордону повинні пройти електронну реєстрацію.