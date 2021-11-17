В Іспанії третє щеплення від COVID пропонуватимуть медикам та особам старше 60 років

Уряд Іспанії прийняв рішення надавати третє щеплення від коронавірусу громадянам країни. Бустерне щеплення отримають особи віком від 60 до 69 років та медичні працівники.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

З 5 жовтня в Іспанії додаткову дозу вакцини почали отримувати особи старше 70 років і люди, які проживають в будинках престарілих.

Так, додаткове щеплення близько двох мільйонів чоловік, щеплених однодозовою вакциною Janssen. Також щеплення отримають 5,2 млн осіб старше 60 років і 1,7 мільйона працівників охорони здоров'я і соціального забезпечення.

В цілому, третя доза вже рекомендована приблизно 16 мільйонам людей, що становить трохи більше третини всього населення Іспанії.