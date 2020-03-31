В Іспанії за добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу

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Всього від коронавіруса в Іспанії померли понад 8 тисяч осіб

В Іспанії за минулу добу, 30 березня, померли від коронавирусу 849 осіб, що стало рекордним показником з початку епідемії COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевого Міністерства охорони здоров'я, всього в Іспанії зафіксовано 94 417 випадків зараження коронавірусом. З них 8 189 осіб померли, 19 259 пацієнтів, що вилікувались.

Лише за останню добу в Іспанії підтвердили 9222 нових випадки захворювання.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19. На два тижні закриваються підприємства всіх галузей, які не є критичними.

Крім того, від коронавіруса померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

Також повідомлялося, що керівництво чемпіонату Іспанії з футболу встановив крайній термін, по досягненні якого поточний сезон-2019/2020 буде припинений. Це станеться, якщо матчі не відновляться 27 червня.