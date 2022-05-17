В Іспанії зіткнулися два потяги: машиніст загинув, 85 людей отримали поранення

У понеділок, 16 травня, в іспанській провінції Барселона вантажний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом. В результаті інциденту машиніст пасажирського поїзда від отриманих травм помер, ще 85 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа .

Аварія сталася в провінції Барселона на північному сході Іспанії. Товарний поїзд з калієм зійшов з рейок на в'їзді на станцію Сан-Бой-де-Льобрегат близько 18:00 за місцевим часом і врізався в салон пасажирського поїзда, який в цей час відправлявся зі станції.

Нагадаємо, в Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг. Загинули дві людини, ще 15 постраждали.

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