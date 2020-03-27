В Іспанії повідомили про новий спалах смертності від коронавірусу

За добу від коронавірусу в Іспанії померли 769 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Загальна кількість смертельних випадків у країні досягла 4858 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Іспанії, за добу коронавірусом заразилися майже 8 тис. людей, збільшивши число заражених в країні до 64 тис. чоловік.

У Мадриді, найбільш постраждалому регіоні країни, "Льодовий палац" почали використовувати в якості моргу. А на домашньому стадіоні "Реал Мадрида" - Сантьяго Бернабеу, розмістили медичні засоби та препарати.

У четвер Іспанія продовжила карантинні обмеження ще на два тижні - до 11 квітня. Згідно з існуючими правилами, людям забороняється виходити з дому, за винятком покупки предметів першої необхідності і ліків.

Зазначимо, ще вчора в Іспанії заявили про перше за тиждень зниження смертності від вірусу. Схожа ситуація була в Італії - там теж заявили про зменшення числа жертв, після чого зростання летальних випадків відновилося.

Також РБК-Україна повідомляло, що більшість експрес-тестів, які Іспанія закупила у Китаю, не працюють належним чином.