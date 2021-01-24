В Іспанії скандал через вакцинацію позачергово. Начальник генштабу пішов у відставку

В Іспанії розгорівся скандал через COVID-вакцинації. У зв'язку з чим начальник Генерального штабу збройних сил Іспанії генерал Мігель Анхель Вильярроя пішов у відставку.

Про це повідомляє The Guardian.

За день до відставки Вилларроя Міністерство внутрішніх справ звільнило підполковника, який, за даними внутрішнього розслідування, вакцинувався позачергово.

Крім заявленого підполковника, у недотриманні порядку вакцинації підозрюються ще кілька військових чиновників. Не виключено, що серія відставок продовжиться.

Нагадаємо, в Іспанії планують ввести спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовилися вакцинуватися від COVID-19. Доступ до реєстру отримають всі країни Європейського союзу.

Крім того, 27 грудня в Європейському союзі почалася масова вакцинація від коронавірусу.