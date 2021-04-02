В Іспанії вшосте здійснили напад на офіс лівої партії

Вогонь від суміші пошкодив зовнішній вигляд будівлі. Представники партії звинуватили в нападі "праві елементи".

"Вуличний тероризм ультраправих нас не злякає", - заявив у соцмережах лідер партії Пабло Іглесіас, який є кандидатом на регіональних виборах в Мадриді 4 травня.

Поліція заявила, що після нападу, який стався рано вранці в п'ятницю, арештів не проводилось.

Це був шостий раз нападу невідомих на будівлю партії, заявив представник Podemos.

Пабло Іглесіас також оприлюднив на своїй сторінці у Twitter відео нападу з камер спостережень. На ньому видно, як від запалювальної суміші займається територія біля офісу.