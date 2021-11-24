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В Іспанії планують посилити обмеження на тлі сплеску захворюваності COVID-19

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Іспанія, Середа 24 листопада 2021 00:49
В Іспанії планують посилити обмеження на тлі сплеску захворюваності COVID-19 Фото: в Іспанії планують посилити обмеження на тлі сплеску захворюваності COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Влада іспанської Каталонії планує вимагати підтвердження щеплення від COVID - 19 або негативний тест для відвідування барів, ресторанів і стадіонів. Інші регіони також наполягають на введенні подібних обмежень, щоб приборкати зростання захворюваності в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник регіонального уряду Каталонії Патрісія Плая повідомила, що влада регіону буде домагатися судового схвалення застосування covid-пропусків, щоб "знизити ризик зараження і уникнути перевантаження системи охорони здоров'я".

Оскільки обов'язкові COVID-перепустки деякі розглядають як порушення фундаментальних громадянських свобод, це вимагає схвалення регіональних судів Іспанії.

Каталонія, багатий північно-східний регіон, фіксує антирекорд за останні 14 днів - 183 випадки зараження на 100 000 чоловік, що вище середнього в Іспанії - 132 випадки на 100 000 чоловік. Цей показник вважається "високим ризиком".

Завантаженість ліжок інтенсивної терапії пацієнтами з COVID-19 по всій країні в середньому становить 5%, але в деяких регіонах, таких як Каталонія і Арагон, цей показник вже перевищує 11%.

У регіоні Наварра влада заявила, що чекатиме схвалення судом впровадження COVID-перепусток в ресторанах і нічних клубах на період різдвяних свят.

Влада заявила, що може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи посилиться.

Раніше ми писали, що Іспанія почала тестувати власну вакцину від COVID.

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