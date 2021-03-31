В Іспанії очікують на появу COVID-паспортів не пізніше червня

Минулого місяця лідери ЄС домовились працювати над сертифікатами, аби запустити влітку туристичну індустрію.

Під час інтерв'ю в середу міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая заявила, що сертифікат про щеплення буде хорошим інструментом для європейських громадян, і "якщо все буде добре, ми отримаємо сертифікат про щеплення не пізніше червня".

"В кращому випадку це може статися в середині травня, але не пізніше червня", - підкреслила вона.

При цьому Лая зазначила, що наразі "не час подорожувати" і що чим більше буде відповідальних людей зараз, "тим більше у нас буде можливостей провести звичайне літо".

Коментуючи доволі повільне розгортання програми з вакцинації пані Лая сказала, що "якщо вакцини надійдуть", Іспанія зможе вводити їх у рекордні терміни завдяки іспанській національній системі охорони здоров'я, "яка дуже швидка".