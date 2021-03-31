В Іспанії очікують на появу COVID-паспортів не пізніше червня
Іспанія очікує, що цифрові сертифікати вакцинації будуть готові не пізніше червня. Країна виступає за їхнє запровадження для відновлення туризму.
Про це заявила 31 березня в інтерв'ю радіо Onda Cero міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая, передає Sky News.
Минулого місяця лідери ЄС домовились працювати над сертифікатами, аби запустити влітку туристичну індустрію.
Під час інтерв'ю в середу міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая заявила, що сертифікат про щеплення буде хорошим інструментом для європейських громадян, і "якщо все буде добре, ми отримаємо сертифікат про щеплення не пізніше червня".
"В кращому випадку це може статися в середині травня, але не пізніше червня", - підкреслила вона.
При цьому Лая зазначила, що наразі "не час подорожувати" і що чим більше буде відповідальних людей зараз, "тим більше у нас буде можливостей провести звичайне літо".
Коментуючи доволі повільне розгортання програми з вакцинації пані Лая сказала, що "якщо вакцини надійдуть", Іспанія зможе вводити їх у рекордні терміни завдяки іспанській національній системі охорони здоров'я, "яка дуже швидка".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні треба розробити систему паспортів вакцинації, оскільки Євросоюз, США та Ізраїль вже впроваджують її.
Як уточнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, український паспорт вакцинації отримають ті, хто зробить два щеплення від COVID.
30 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ доручив відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації. Він зазначив, що це питання треба узгодити з закордонними партнерами.