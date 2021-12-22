RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Іспанії скасують карантин для щеплених від COVID, які вступали в контакт з інфікованими

Автор: Артур Родивилов

В Іспанії скасують карантин для щеплених батьків, які вступали в контакт з інфікованими. При цьому темпи поширення інфекції в країні знову стали зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ Іспанії.

Комісія з громадської охорони здоров'я переглянула на своєму засіданні карантинні рекомендації для тих, хто вступає в близький контакт в поточних умовах високої захворюваності і широкого поширення варіанту "Омікрон".

"Було вирішено, що людям, які пройшли повну вакцинацію і які мають близькі контакти з позитивним пацієнтом, не потрібно буде дотримуватися 10-денного домашнього карантину", - йдеться в повідомленні.

При цьому даної категорії осіб буде рекомендовано "максимально скоротити свою соціальну взаємодію, скрупульозно дотримуватися профілактичних заходів, такі як використання маски, і уважно стежити за можливою появою симптомів".

22 листопада для українців змінилися правила в'їзду в Іспанію. Тепер для перетину кордону необхідно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус