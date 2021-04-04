В Іспанії визначився переможець торішнього Кубка з футболу. Його відкладали через COVID

Фінальний матч був відкладений на цей рік через пандемію коронавируса.

У першому таймі команди голами не зазначалися. А в другій половині зустрічі вирішальний гол футболісти "Сосьєдаду" забили з пенальті - відзначився Мікель Орсабаль.

Відзначимо, спочатку фінал Кубка Іспанії 2019/20 мав проходити в 18 квітня 2020 року, але через COVID-19 його перенесли на цей рік.

Для "Атлетика" це був четвертий фінал в 21 столітті, тричі в фіналі баски зустрічалися з "Барселоною". А ось для "Сосьєдаду" це став перший титул за останні 30 років.