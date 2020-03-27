В Іспанії близько 9,5 тисячі медиків заразилися коронавірусом

В Іспанії близько 9,5 тисячі медиків заражені коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

За словами директора координаційного центру попереджень та надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симона, дана цифра є високою у порівнянні з іншими країнами.

"Постраждали 9444 медичних працівників. Це висока цифра у порівнянні з іншими країнами. Це одна з наших турбот, ми працюємо над цим", - заявив він.

Крім того, заражені 282 цивільних гвардійця і 172 військових.

Нагадаємо, за добу від коронавіруса в Іспанії померли 769 осіб. При цьому за добу коронавірусом заразилися майже 8 тис. осіб, збільшивши число заражених в країні до 64 тис. осіб.

Додамо, що ще вчора в Іспанії заявили про перший за тиждень зниження смертності від вірусу.

Крім того, більшість експрес-тестів, які Іспанія закупила у Китаю, не працюють належним чином.