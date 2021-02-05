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В Іспанії виявили випадок зараження бразильським штамом коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Іспанії виявили перший випадок зараження бразильським штамом коронавірусу. Випадок виявлений в Мадриді.

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Про це повідомляє Reuters.

Новий штам виявили у 44-річного чоловіка, який прилетів до Мадрида 29 січня. Його початковий ПЛР-тест був негативний, а тест на антиген після прибуття дав позитивний результат. Пізніше йому провели ще один ПЛР-тест, який також виявився позитивним.

Поки невідомо, чи є в Іспанії ще випадки зараження цією мутацією коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що мутовані штами коронавірусу з Великобританії і ПАР виявили ще в 18 країнах світу. Ці мутації вірусу виявлено вже у 121 країні.

Також, як показали антитіла, отримані з крові людей, отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина в 10 разів менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K. Між тим першу дозу вакцини в Британії отримали вже 10 млн осіб.

Прогноз погоди
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