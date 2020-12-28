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В Іспанії невідомий вкрав з медцентру і знищив готові ПЛР-тести на COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В іспанському автономній спільноті Країна Басків невідомий проник в медичний центр і викрав готові ПЛР-тести на коронавірус. Після він знищив їх і розкидав по вулиці.

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Про це повідомляє ABC.

У медцентрі пояснили, що невідома особа проникла в заклад через вікно. Вони підтвердили зникнення готових тестів. Такі дії зловмисника місцева влада назвала актом вандалізму.

"Крім того, що це акт вандалізму, який карається штрафом і покаранням, це повний і непотрібний напад на державну власність. Фактично, це зводить нанівець тести, які можуть вирішити, чи є люди носіями вірусу, який паралізував все наше суспільство", - повідомили влади.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії планують вести облік тих, хто відмовиться проходити вакцинацію проти коронавірусу.

Відзначимо, минулого тижня в Іспанії підтвердили перші випадки нового штаму COVID-19, який раніше виявили у Великобританії.

Також повідомлялося, що два регіони Іспанії посилили карантин на період свят для запобігання поширенню COVID.

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