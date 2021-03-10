В Іспанії назвали можливі терміни введення паспортів вакцинації

Уряд Іспанії розглядає можливість введення паспортів вакцинації, щоб знову відкрити індустрію туризму країни. Його можуть ввести до 19 травня.

"У травні, як ми оголосили, пройде ярмарок Fitur, ми хочемо, щоб вона стала відродженням туризму, мова йде про 19 травня, і в цей день ми могли б почати застосовувати цифровий сертифікат", - заявила вона.

Міністр зазначила, що влада працюють над тим, щоб створити "як можна швидше" паспорт, який дозволить вакцинованих від коронавірусу вільніше пересуватися.