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В Іспанії сподіваються, що колективний імунітет до COVID з'явиться до осені 2021 року

Іспанія, Неділя 13 грудня 2020 17:20
В Іспанії сподіваються, що колективний імунітет до COVID з'явиться до осені 2021 року
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Іспанії розраховують на формування колективного імунітету від коронавіруса до кінця літа 2021 року. До того часу має бути вакциновано більшість жителів країни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля.

Він очікує, що до осені будуть щеплені вакциною більш ніж дві третини населення країни.

"Я вважаю це початком кінця. Може бути до того часу з коронавірусом в Європі не буде покінчено, але це буде вже зовсім інша ситуація. Думаю, все зміниться за п'ять-шість місяців", - сказав Ілля.

Також глава іспанського МОЗ зазначив, що колективний імунітет повинен сформуватися внаслідок вакцинації, а також за рахунок тих, хто вже перехворів COVID-19.

На Початку грудня повідомлялося, що влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічні свята і внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавіруса. Відповідне рішення було погоджено з владою на місцях.

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