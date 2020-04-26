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В Іспанії медики складають 20% хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 03:15
В Іспанії медики складають 20% хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

Серед хворих на коронавірус було більше 35 тисяч працівників сфери охорони здоров’я

В Іспанії медики складають 20% від загальної кількості хворих на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє El Pais з посиланням на звіт Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності.

Зазначається, що це є найвищим показником у світі.

Аналогічний показник лише у Ломбардії, епіцентрі епідемії в Італії, тоді як загалом в Італії серед хворих - 10% медиків. У США цей показник складає 3%, у Китаї - 3,8%.

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії на п’ятницю, 24 квітня, з 219,7 тисяч хворих на коронавірус було більше 35 тисяч працівників сфери охорони здоров’я..

Причиною такої великої кількості хворих серед іспанських медиків називають нестачу захисного обладнання.

Нагадаємо, 24 квітня в Іспанії зафіксували найнижчий показник смертності за місяць.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував послаблення карантинних обмежень з 2 травня. За словами іспанського прем'єра, жителям країни буде дозволено ходити на прогулянки та займатися спортом. Відповідний указ буде видано Міністерством охорони здоров'я Іспанії. Вже завтра діти один раз на день зможуть виходити на вулицю поблизу свого будинку.

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