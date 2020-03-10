В Іспанії коронавірусом заразилися більше 1200 осіб

Іспанія вводить додаткові заходи у зв'язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом COVID-19 в країні до 1204 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами міністра охорони здоров'я Іспанії Сальвадора Ілли, від інфекції померли 28 громадян. Ще 74 людини знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Щоб мінімізувати подальше поширення вірусу, Іспанія вводить додаткові заходи в країні. Зокрема, в Мадридському регіоні та містах Віторія і Лабастіда у Країні Басків будуть припинені всі заняття в школах, дитячих садах і університетах. Повідомляється, що дані обмеження наберуть чинності з 11 березня і триватимуть 15 днів.

"Якщо це можливо, ми б хотіли, щоб люди у цих районах працювали вдома, а компанії проявляли гнучкість щодо робочого часу. Також повинні залишатися вдома люди похилого віку, а ті, хто має хронічні захворювання або серйозні патології - повинні обмежити свою діяльність", - заявив Ілла.

Нагадаємо, раніше через розповсюдження коронавірусу влада Італії розширила карантин на всю країну. Італійцям не рекомендують залишати свої домівки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Станом на 10 лютого в Європейському регіоні зафіксовано понад 15 тис. випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих в Італії - майже 10 тис. осіб.