В Іспанії коронавірусом заразилися понад 19 тис. медиків

В Іспанії зафіксували 19 400 випадків заражень на коронавірус серед медичних працівників. Про це повідомляє Ultima Hora.

Як повідомляється, на разі в Іспанії у 19 400 осіб підтвердили коронавірус, що складає понад 14% від загального числа заражених з початку епідемії. За даними МОЗ Іспанії, лише 10% інфікуваних медиків потребували госпіталізації, решта лікуються вдома в самоізоляції.

Також за їх даними близько 20% інфікованих медиків вже видужали.

Як зазначається, в Іспанії за добу лабораторно підтвердили 637 смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, влада Іспанії прийняла рішення найближчим часом запровадити систему базового доходу для своїх громадян, на прискорення якого вплинула пандемія коронавірусу.

Також, за добу коронавірусом в Іспанії інфікувалися 4273 людини, що є найнижчим показником з 22 березня. За даними Міністерства охорони здоров'я, в понеділок загальна кількість заражень досягла 135 тис. осіб.

Крім того, уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.