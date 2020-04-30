В Іспанії від коронавірусу померли 268 людей за добу

В Іспанії за добу зареєстрували 268 летальних випадків від коронавірусної інфекції, що є найменшою добовою кількістю протягом місяця. Про це повідомляє El Mundo.

Як повідомляється, наразі в Іспанії лабораторно підтверджено 213 435 випадків зараження коронавірусом, з них 24 543 людини померли. Кількість зафіксованих інфікувань за останні 24 години становить 816, а одужалих - 3103. Загалом від вірусу вилікувалось 112 050 людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив план з деескалації карантинних заходів в країні, які були запроваджені через пандемію коронавірусу. Деескалація в Іспанії буде відбуватись поступово і скоординовано у чотири етапи-фази з 4 травня, а кожна фаза триватиме мінімум два тижні.

Крім того, в Іспанії вчора за добу зафіксували 301 летальний випадок від коронавірусу COVID-19, що на 30 менше, ніж днем раніше.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн людей в усьому світі. Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США – 147 тис.