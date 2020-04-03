В Іспанії до кінця місяця можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу

В Іспанії до кінця місяця вчені можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр науки Іспанії Педро Дюке прокоментував ситуацію щодо винайдення вакцини від коронавірусу.

"У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, швидше за все, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини",- заявив міністр.

Він додав, що в Національному центрі біотехнології розробляють одну з найсучасніших у світі вакцин проти COVID-19, а це значить що можливо вона буде створена в Іспанії незабаром.

Нагадаємо, вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Вакцини, проведені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Сполучені Штати можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.