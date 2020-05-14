В Іспанії інфікувалися COVID-19 майже 230 тисяч осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільша кількість інфікованих - у Мадриді

В Іспанії інфікувалися коронавірусом більше 229 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 506 нових випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Зазначається, що кількість жертв пандемії COVID-19 в Іспанії склала за останню добу - 217 осіб, загалом загинули понад 27,3 тисяч осіб.

"Найбільша кількість інфікованих - у Мадриді (65,6 тисяч осіб) і Каталонії (55,4 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати.

Відомо, що 143 374 людей повністю одужали.

Нагадаємо, в Іспанії у Верховний суд з колективною скаргою на уряд звернулися 11 адвокатів від понад 3 тис. людей, які втратили родичів через COVID-19. Іспанці вважають, що уряд поставив свої інтереси вище громадян, бо попри поширення інфекції в країні на початку березня тривали мітинги.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що сьогодні світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. При цьому наголошується, що незважаючи на пандемію COVID-19, у країнах з низьким рівнем доходу зафіксовано найбільший приріст тривалості життя. В цілому, згідно з опублікованою статистикою ВООЗ за 2020 рік, у світі спостерігається позитивна динаміка у сфері охорони здоров'я.

Автор: Виталина Благодатова