В Іспанії ексгумували рештки диктатора Франко

У четвер, 24 жовтня, в Іспанії ексгумували з мавзолею неподалік Мадриду рештки іспанського диктатора Франсіско Франко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як повідомляється, рештки Франко були ексгумовані з мавзолею в монументальному комплексі "Долина полеглих" та перепоховані на цвинтарі Ель-Пардо-Мінгоррубіо поруч з дружиною диктатора- Кармен Поло. До цвинтаря рештки диктатора було доставлено гелікоптером.

Зазначається, що Франко був похований у дерев'яній труні, яку в свою чергу помістили в цинкову труну. Під час ексгумації було виявлено ознаки пошкодження трун, однак було ухвалено рішення не змінювати їх для перепоховання.

У церемонії перепоховання брали участь 22 членів родини диктатора Франко, представників державних органів та працівників мавзолею. Для забезпечення конфіденційності та недопущення спроб завадити ексгумації іспанський уряд заборонив пристунім користуватися телефонами та камерами.

Крім того, не дивлячись на урядову заборону проводити демонстрації, близько 400 прихильників іспанського диктатора зібралися поблизу кладовища та скандували "Хай живе Франко!".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українське Міністерство закордонних справ дало дозвіл Польщі на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території України. Ексгумаційні роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.