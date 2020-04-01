В Іспанії кількість хворих коронавірусом перевищила 100 тис. осіб

Іспанія стала третьою країною після Сполучених Штатів і Італії, яка переступила позначку в 100 тисяч інфікованих коронавірусом. Про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

За станом на 1 квітня коронавірус виявили у 102 136 осіб, з них 7 719 - за останню добу (зростання на 8%).

З початку пандемії коронавіруса померли 9 053 людини (в тому числі за добу - 864), а 22 647 повністю одужали (за добу - 3388 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5872 людини.

Більшість інфікованих знаходяться в Мадриді (29,9 тис. осіб), Каталонії (20,0 тис.), Кастилії-Ла-Манча (7,0 тис. осіб), Країні Басків і Кастилії-Леон (з 6,8 тис. осіб).

Нагадаємо, влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19. На два тижні закриваються підприємства всіх галузей, які не є критичними.

Раніше від коронавіруса померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.