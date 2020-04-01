ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іспанії кількість хворих коронавірусом перевищила 100 тис. осіб

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 15:03
В Іспанії кількість хворих коронавірусом перевищила 100 тис. осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

За останню добу від вірусу померли 864 людини

Іспанія стала третьою країною після Сполучених Штатів і Італії, яка переступила позначку в 100 тисяч інфікованих коронавірусом. Про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

За станом на 1 квітня коронавірус виявили у 102 136 осіб, з них 7 719 - за останню добу (зростання на 8%).

З початку пандемії коронавіруса померли 9 053 людини (в тому числі за добу - 864), а 22 647 повністю одужали (за добу - 3388 осіб). У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 5872 людини.

Більшість інфікованих знаходяться в Мадриді (29,9 тис. осіб), Каталонії (20,0 тис.), Кастилії-Ла-Манча (7,0 тис. осіб), Країні Басків і Кастилії-Леон (з 6,8 тис. осіб).

Нагадаємо, влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи в країні у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19. На два тижні закриваються підприємства всіх галузей, які не є критичними.

Раніше від коронавіруса померла 86-річна принцеса Іспанії, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза. Вона є першою жертвою вірусу серед членів королівських сімей Європи.

Перша смерть від коронавірусу підтверджена ще в одній країні В Одеській області на обсервації будуть перебувати 15 осіб, які повернулися з Грузії
Новини України ІспаніяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся