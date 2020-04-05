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В Іспанії кількість смертей від коронавіруса перевалила за 12 тисяч

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 14:57
В Іспанії кількість смертей від коронавіруса перевалила за 12 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число інфікованих зросла за добу майже на 6 тисяч

В Іспанії число загиблих в результаті інфікування коронавірусом перевалила за 12 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, за даними МОЗ Іспанії, в країні число смертей за добу зросла на 674, склавши 12,418 померлих. Днем раніше від коронавірусу померли 809 осіб.

Також у відомстві поінформували, що число зареєстрованих випадків зросло до 130 759 з 124 736 інфікованих.

Нагадаємо, раніше Іспанія обігнала Італію за кількістю заражених коронавірусом. Італія раніше була епіцентром пандемії в Європі.

РБК-Україна також писало, що в Німеччині захворюваність коронавірусом знижується третій день поспіль. При цьому загальна кількість хворих становить 91 714 осіб.

Крім цього, в Італії вперше зменшилася кількість пацієнтів в реанімаціях з початку пандемії. Вперше зафіксований спад на 74 пацієнти.

Також повідомлялося, що Іран частково відновить економічну діяльність на тлі зростання інфікування COVID-19. Економічну діяльність буде частково відновлено з 11 квітня.

Зазначимо, у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померли від хвороби 64 774 людини, вилікувались - 246 893 осіб.

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