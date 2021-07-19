ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Іспанії автомобіль в'їхав у відвідувачів бару: є постраждалі

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 19 липня 2021 19:39
В Іспанії автомобіль в'їхав у відвідувачів бару: є постраждалі Фото: в Іспанії автомобіль врізався у відвідувачів бару (twitter.com/Daz_Leicester)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Автомобіль врізався у відвідувачів бару на курорті Коста-дель-Соль в іспанській Марбельї. Травми отримали не менше 9 осіб, одна жінка госпіталізована у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express.

Зазначається, що наїзд скоїв 30-річний громадянин Іспанії. Поліція вже затримала його. За словами одного з очевидців, машина їхала дуже швидко, коли врізалася в терасу бару.

У соцмережах опубліковані відео з місця події. На кадрах видно, як очевидці допомагають постраждалим, які перебували на терасі бару. Поліція оточила місце інциденту.

В результаті наїзду автомобіля п'ятеро людей доставлені в лікарню Коста-дель-Соль. Одна з постраждалих отримала серйозні травми.

Бар знаходиться на вулиці Avenida Miguel Cano, біля місця, де туристи починають кінні екскурсії по місту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія происшествие
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще