В Іспанії понад 80 осіб померли від коронавірусу

В Іспанії 84 людини померли від нового типу коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, в країні станом на четвер підтверджено 2968 випадки зараження коронавірусом.

"В Іспанії протягом останньої доби практично подвоїлася кількість осіб, які померли внаслідок зараження коронавірусом та від викликаних ним ускладнень, в країні зафіксовано 84 летальні випадки внаслідок зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, це - найвищий показник у Європі після Італії.

Нагадаємо, що діагностували коронавірус в Іспанії у міністра з питань рівності Ірене Монтеро. Після позитивного результату Монтеро на вірус перевірять всіх членів іспанського уряду.

Також на карантин відправився компаньйон Монтеро - лідер радикальної лівої партії "Подемос" і віце-президент уряду Пабло Іглесіас. Результатів тестів ще немає.

Раніше повідомлялося, що коронавірус виявили у члена Конгресу Іспанії і генерального секретаря ультраправої партії Vox Хав'єра Ортеги Сміта.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше було підтверджено 2,2 тис. випадків зараження коронавірусом та тоді було 55 летальних випадків.