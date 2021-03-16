Ісландія з четверга дозволить в'їзд в країну вакцинованих від COVID туристам

Політика, яка діє з 20 січня для відвідувачів з Шенгенської зони, буде поширена на всіх прибувають незалежно від країни.

Митні органи Ісландії будуть приймати свідоцтва про вакцинацію зразку країн Шенгенської угоди або "жовту картку" Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Всім тим, хто був повністю вакциновано від COVID-19, буде дозволено поїхати в Ісландію без дотримання прикордонних заходів, таких як тестування і карантин", - йдеться в заяві Міністерства охорони здоров'я країни.

При цьому як альтернатива, всі мандрівники, не тільки з Шенгенської зони, матимуть можливість здати тест на антитіла.

Зазначимо, що Ісландія першою з європейських країн відкриває кордони для мандрівників, які не входять в Шенгенську зону.