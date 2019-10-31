Ісламські держава пообіцяла помститися США за вбивство аль-Багдаді

Терористи угруповання Ісламська держава пообіцяли помститися США за вбивство свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, один з представників ІДІЛ звернувся до влади США з аудіоповідомленням.

"Остерігайтеся помсти (стосовно) свого народу і своїх братів і сестер по вірі і віровідступників, виконуючи волю командира віруючих в його останньому звуковому посланні і наближаючись до Бога кров'ю політеістів", - йдеться в повідомленні.

Ісламська держава також підтвердила смерть свого офіційного представника Абу аль-Хасана аль-Мухаджира.

Нагадаємо, раніше в четвер Ісламська держава підтвердила смерть аль-Багдаді та назвала його наступника. Ним став Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, США провели в Сирії спецоперацію, спрямовану на ліквідацію аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Перед початком операції військові закликали мирно здатися всіх, хто перебував у будівлі. Через відмову скласти зброю були вбиті чотири жінки і один чоловік. Лідер ІДІЛ підірвав на собі пояс смертника, тікаючи від американських військових.

Тіло аль-Багдаді поховано в морі. Цей спосіб поховання був обраний, щоб не перетворювати могилу терориста в місце паломництва.

Крім цього, Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.