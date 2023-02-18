Исламисты напали на полицейский участок в Пакистане: звучали взрывы, есть убитые

Исламисты в пятницу, 17 февраля, ворвались в полицейский участок в городе Карачи на юге Пакистана, убив двух человек в результате обстрела и серии громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам представителя правительства, силы безопасности отбили здание через несколько часов и уничтожили трех боевиков. В результате нападения исламистов на участок два человека были убиты и 11 ранены.

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение в сообщении, отправленном их представителем журналистам.

Полиция перекрыла движение на главной магистрали в Карачи, на место происшествия прибыл большой контингент сил безопасности, в том числе военизированная полиция.