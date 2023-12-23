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Исламисты готовят теракты на рождественские службы в Европе, - СМИ

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Исламистская террористическая ячейка планировала несколько нападений в Кельне, Вене и Мадриде. Целью могли стать рождественские церковные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

В связи с этим в Германии и Австрии было произведено несколько арестов. Для поиска взрывчатки в Кельнском соборе используется собака-ищейка.

"В связи с текущей оценкой угрозы Управлением по защите конституции и все еще повышенным уровнем террористической тревоги, в Австрии в целом существует повышенный риск во время рождественских праздников", - говорится в сообщении венской полиции. 

При этом в полиции добавили, что в Австрии усилили меры безопасности из-за возможных терактов. 

"Поскольку террористические организации по всей Европе призывают к нападениям на христианские мероприятия в этом контексте - особенно около 24 декабря - органы безопасности усилили соответствующие меры защиты в общественных местах в Вене и федеральных землях. В частности, усиливается охрана уязвимых мест и объектов", - говорится в сообщении. 

В Кельнском соборе задействована собака-ищейка

В Кельнском соборе повысили стандарты безопасности, в том числе задействовали собака-ищейка взрывчатых веществ. Полиция также примет особые меры защиты в связи с полученной информацией об опасности.

Служба государственной безопасности Германии, которая активно занимается политически мотивированными уголовными преступлениями, начала расследование.

"Даже если наводка относится к кануну Нового года, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность посетителей собора в канун Рождества. В координации с сотрудником службы безопасности главы собора после вечерней мессы собор будет обыскан с собаками-ищейками, а затем заперт", - заявил глава кельнского отдела уголовного розыска Михаэль Эссер.

Начиная с кануна Рождества все посетители будут проходить проверку перед входом в церковь.

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