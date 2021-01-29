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Виключно безпечними вакцинами: у МОЗ вже склали списки для першого етапу імунізації

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 09:54
Виключно безпечними вакцинами: у МОЗ вже склали списки для першого етапу імунізації
Фото: вакцинація (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні будуть проводити вакцинацію проти коронавірусу тільки безпечними препаратами. У відомстві вже склали списки для першого етапу імунізації населення.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування та розвитком коронавірусної хвороби та тих, хто виконує важливі функції по боротьбі COVID-19. Перший етап передбачає, що будуть вакциновані 367 491 людина", - сказав міністр.

Степанов також розповів якими COVID-вакцинами будуть робити щеплення українцям.

"В Україні будуть застосовуватися вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і за якими будемо мати проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань, і вакцини, які були зареєстровані у світі ... Ще раз підкреслюю, це виключно безпечні вакцини", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала справжню істерію" з вимогами зареєструвати російський препарат.

Також РБК-Україна писало, що Верховна рада схвалила за основу законопроект про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні.

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