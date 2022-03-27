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Зеленський про групу Медведчука: Шукали шляхи політичного усунення

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В інтерв'ю російським журналістам український Президент висловився про спроби його політичного усунення. Так само він розповів про дії РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

З моменту початку війни, Президент вперше дав інтерв'ю російським журналістам. Зеленський розповів про спроби свого політичного усунення з боку групи Медведчука.

"Це була група Медведчука, кума чинного російського глави. Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було багато пропаганди і ослаблення місцевої влади.", - заявив він.

Так само Президент розповів про спроби дестабілізувати Україну з боку РФ перед війною.

"Ця дестабілізація потрібна була для того, щоб привести партії і розколоти монобільшість. Хаос в економіці країни і нестабільність політичного духу приводили б все одно до ескалації з боку РФ. Просто тоді б вони могли б нашу країну окупувати швидше, це точно входило в їхні плани.", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про деблокад Маріуполя.

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