Зеленський про групу Медведчука: Шукали шляхи політичного усунення

З моменту початку війни, Президент вперше дав інтерв'ю російським журналістам. Зеленський розповів про спроби свого політичного усунення з боку групи Медведчука.

"Це була група Медведчука, кума чинного російського глави. Вони знаходили політичні формати усунення. На місцевих виборах було багато пропаганди і ослаблення місцевої влади.", - заявив він.

Так само Президент розповів про спроби дестабілізувати Україну з боку РФ перед війною.

"Ця дестабілізація потрібна була для того, щоб привести партії і розколоти монобільшість. Хаос в економіці країни і нестабільність політичного духу приводили б все одно до ескалації з боку РФ. Просто тоді б вони могли б нашу країну окупувати швидше, це точно входило в їхні плани.", - сказав Зеленський.