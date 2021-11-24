Позов Коломойському, контракт з Pfizer та ДТП в Болгарії: новини за 23 листопада

ПриватБанк через газету вручив позов Ігорю Коломойському, Україна продовжила контракт із Pfizer, в Болгарії у ДТП загинули десятки людей. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 23 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

ПриватБанк через газету вручив позов Коломойському у справі на 5,5 млрд доларів

ПриватБанк опублікував повідомлення в газетах, серед яких "Голос України", на виконання наказу кіпрського суду від 15 червня 2021 року. У публікаціях йдеться про позов банк до свого колишнього акціонера Ігоря Коломойського на 5,5 млрд доларів.

Згідно з кіпрським законодавством, публікація є доказом вручення Ігорю Коломойському позову, ініційованого ПриватБанком на Кіпрі.

В Офісі президента нове призначення

Президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став Ростислав Шурма.

На цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності ОП.

У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України

Україна може отримати гарантії безпеки від Російської Федерації тільки реалізацією мінських угод по Донбасу. Відсутність прогресу підвищує загальний рівень напруженості в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Найкращою гарантією безпеки, звичайно, є реалізація мінських домовленостей. Тому що відсутність прогресу в реалізації мінських домовленостей, звичайно ж, є істотним подразником і тригером, який веде до підвищення рівня напруженості в цілому в Європі. Це очевидний факт", - відповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам на питання про те, чи Україна може отримати гарантії безпеки від Росії.

Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини на рік та додаткові щеплення

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Автобус у Болгарії потрапив у ДТП: загинули щонайменше 45 людей, 12 з яких - діти

Вночі у західній Болгарії на автомагістралі "Стума" в ДТП потрапив туристичний автобус. Внаслідок аварії спалахнула пожежа, загинули щонайменше 45 людей (за іншою версією 46), з яких 12 - діти.

Відомо, що більшість пасажирів автобусу є громадянами Північної Македонії, куди він прямував з Туреччини. Разом з тим повідомляється, що в аварії вижили семеро людей: дві жінки та п'ятеро чоловіків. Їх з опіками госпіталізували до у лікарні столиці Софія.

В Кривому Розі школярі посеред вулиці побили, пограбували та зґвалтували жінку

У Кривому Розі підлітки напали на 48-річну жінку посеред вулиці, жорстоко побили і зґвалтували, а потім забрали мобільник своєї жертви та втекли. Неповнолітніх нелюдів вдалося оперативно вирахувати та затримати.

За даними місцевої преси, мова йде про двох підлітків, які того вечора відпочивали в сауні на Свято-Миколаївській. Жертвою малолітніх ґвалтівників стала працівниця сауни.

В Дубаї показали, як виглядає найдорожча прикраса в історії Tiffany

Ювелірний дім Tiffany & Co представив найдорожчу в історії бренду прикрасу – кольє World's Fair з 578 діамантами загальною вагою 180 каратів. Презентація відбулася в Дубаї на всесвітній виставці "Експо-2020".

Зазначається, що кольє оцінюється у 20-30 мільйонів доларів. Центральний камінь у прикрасі можна витягти та встановити в каблучку. Також камінь став найбільшим із колись куплених брендом на продаж.

Сніг і шедевр від Левандовскі: "Динамо" вдома поступилося "Баварії" в ЛЧ

Київське "Динамо" поступилося в п'ятому турі групи E Ліги чемпіонів мюнхенської "Баварії" - 1:2. На голи німецької команди від Левандовскі і Комана в першому таймі, кияни відповіли результативним ударом Гармаша в другій 45-хвилинці.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Мокрий сніг, ожеледиця та морози. В середу погоду в України формуватиме антициклон

В середу, 24 листопада, погоду на території України формуватиме антициклон Walpurga. На Лівобережжі країни буде значно прохолодніше. Опади у вигляді мокрого снігу можливі лише вночі на окремих територіях. Вранці у південних областях місцями туман. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.