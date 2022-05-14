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Вже вичерпала бойові резерви. РФ почала відправляти в Україну військових без досвіду, - ГУР

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вичерпала резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп. Тому відправляє на війну в Україну військовозобов’язаних без досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Вадима Скібіцького під час загальнонаціонального марафону.

"На скільки ефективне застосування таких військ - це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп Росія вичерпала", - розповів він, додавши, що наразі прихована мобілізація триває в Бєлгородській та Ростовській областях.

Водночас, за його словами, у РФ достатньо інших резервів для того, щоб вводити на територію України. Хоча цей факт частково перекривається пригніченістю та депресивним настроєм російських військових.

“Найбільш пригнічений моральний стан - у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки", - додав Скібіцький.

Як повідомлялося, в Україні заявили про готовність повернути Росії тіла її загиблих окупантів, яких знайшли на полях боїв. Наразі вони у вагонах-рефрижераторах у Київській області.

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