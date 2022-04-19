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В Ірпені на міні підірвалася вантажівка: загинув водій

Фото: в Ірпені на міні підірвався вантажний автомобіль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У місті Ірпінь Київської області на міні підірвалася вантажівка. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"У мікрорайоні Стоянка на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув", - написав Маркушин.

За його словами, зараз встановлюється особа загиблого і маршрут руху автомобіля. Міський голова закликав не поспішати приїжджати в Ірпінь. Він додав, що в місті ще не закінчили роботу сапери.

Нагадаємо, після відступи окупантів з Ірпеня в місті виявилися пошкодженими більше тисячі будівель.

Зазначимо, днями у центрі Києва виявили розтяжку з гранатою.

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