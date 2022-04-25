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В Ірпені мародери кинули в жінок гранату. Їх затримала тероборона

Фото: мародери в Ірпені кинули гранату в жінок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Ірпені ввечері 25 квітня двоє мародерів кинули гранату у жінок, які на них поскаржилися. Зловмисників затримали бійці місцевої територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександа Маркушина.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату", - написав мер міста у Telegram-каналі.

Наразі за життя одної з цих жінок борються лікарі.

"Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії. Хтось впізнає цих "героїв"?", - зазначив Маркушин.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поранення отримали дві жінки. Однак мер міста точну кількість постраждалих не назвав.

Нагадаємо, днями у Луганській області чоловік кинув гранату у поліцейських.

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ИрпеньМародерство