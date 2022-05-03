В Ірпені після деокупації виявили тіла 290 мирних жителів, - мер

“Серед загиблих 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 53 людські останки. Причини їх смертей - уламкові та вогнепальні поранення, черепно-мозкові травми та навіть голод”, - розповів міський голова.

Також, за словами мера, було отримано інформацію щодо 7 розстрілів мирних громадян та місць їх поховання, 5 мирних мешканців було розстріляно у дворі багатоповерхівки на вул. Білокур та у приміщенні дитячого центру розвитку.

885 будинків у місті повністю знищено, ще 2738 – частково. Під час огляду міста правоохоронці встановлено шість місць розташування ворожих позицій у будівлях.